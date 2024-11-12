Колосков о пользе товарищеских игр сборной: «Нужно поддерживать рейтинг ФИФА. 34-е место после 3 лет без официальных матчей – следствие игр с Вьетнамом, Кубой и Брунеем»

Вячеслав Колосков высказался о значимости товарищеских матчей для сборной России.

«Сейчас такая ситуация, когда надо играть не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. У сильных команд все даты заняты, поэтому хорошо, что нашли Бруней . А то, что еще сыграем с довольно крепкой Сирией — вообще замечательно. Тем более сыграем в регионах, где соберется много зрителей, как было год назад в Волгограде, когда туда приезжала Куба .

Ничего не поделаешь, надо искать соперников, какие есть. И хорошо, что РФС удается договариваться хоть с кем-то. Это лучше, чем ничего. В конце концов, сборная должна продолжать играть, готовиться к временам, когда ее допустят назад до официальных матчей.

И нужно поддерживать ее рейтинг, чтобы, вернувшись в соревнования, начинать при жеребьевках не в нижних корзинах. И то, что мы сейчас находимся на 34-м месте в рейтинге ФИФА даже после трех лет без официальных матчей, является следствием в том числе того, что играем с Вьетнамом , Кубой и Брунеем», – сказал почетный президент РФС.