Колосков о пользе товарищеских игр сборной: «Нужно поддерживать рейтинг ФИФА. 34-е место после 3 лет без официальных матчей – следствие игр с Вьетнамом, Кубой и Брунеем»
«Сейчас такая ситуация, когда надо играть не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. У сильных команд все даты заняты, поэтому хорошо, что нашли Бруней. А то, что еще сыграем с довольно крепкой Сирией — вообще замечательно. Тем более сыграем в регионах, где соберется много зрителей, как было год назад в Волгограде, когда туда приезжала Куба.
Ничего не поделаешь, надо искать соперников, какие есть. И хорошо, что РФС удается договариваться хоть с кем-то. Это лучше, чем ничего. В конце концов, сборная должна продолжать играть, готовиться к временам, когда ее допустят назад до официальных матчей.
И нужно поддерживать ее рейтинг, чтобы, вернувшись в соревнования, начинать при жеребьевках не в нижних корзинах. И то, что мы сейчас находимся на 34-м месте в рейтинге ФИФА даже после трех лет без официальных матчей, является следствием в том числе того, что играем с Вьетнамом, Кубой и Брунеем», – сказал почетный президент РФС.
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