Семин о матче России с Брунеем: «Хорошо, что сможем хоть с кем-то сыграть. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников»
Юрий Семин высказался в преддверии матча сборной России с Брунеем.
Товарищеская игра пройдет в пятницу в Краснодаре.
«Хорошо, что мы сможем хоть с кем-то сыграть в ноябре. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников. Хорошо, что увидим впервые Бруней, расширим географию наших соперников, проведем игру в Краснодаре, где местные болельщики давно не видели сборную.
Да, команда против нас сыграет не очень статусная, но слабых соперников не бывает, надо ко всем серьезно относиться. В любом случае надо играть как можно больше, чтобы иметь международную практику и сохранять рейтинг в таблице коэффициентов ФИФА», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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