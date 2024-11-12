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Семин о матче России с Брунеем: «Хорошо, что сможем хоть с кем-то сыграть. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников» 

Юрий Семин высказался в преддверии матча сборной России с Брунеем.

Товарищеская игра пройдет в пятницу в Краснодаре.

«Хорошо, что мы сможем хоть с кем-то сыграть в ноябре. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников. Хорошо, что увидим впервые Бруней, расширим географию наших соперников, проведем игру в Краснодаре, где местные болельщики давно не видели сборную. 

Да, команда против нас сыграет не очень статусная, но слабых соперников не бывает, надо ко всем серьезно относиться. В любом случае надо играть как можно больше, чтобы иметь международную практику и сохранять рейтинг в таблице коэффициентов ФИФА», – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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