Семин о матче России с Брунеем: «Хорошо, что сможем хоть с кем-то сыграть. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников» 

Юрий Семин высказался в преддверии матча сборной России с Брунеем.

Товарищеская игра пройдет в пятницу в Краснодаре.

«Хорошо, что мы сможем хоть с кем-то сыграть в ноябре. РФС правильно делает, что пытается в сложной ситуации находить соперников. Хорошо, что увидим впервые Бруней , расширим географию наших соперников, проведем игру в Краснодаре, где местные болельщики давно не видели сборную.

Да, команда против нас сыграет не очень статусная, но слабых соперников не бывает, надо ко всем серьезно относиться. В любом случае надо играть как можно больше, чтобы иметь международную практику и сохранять рейтинг в таблице коэффициентов ФИФА», – сказал бывший тренер сборной России.