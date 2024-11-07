Божович про «Зенит» – позор российского футбола»: «Можно ненавидеть, но все, что он делает последние 10 лет, очень хорошо. Он все равно станет чемпионом: лучшая команда, больше всего денег»

Миодраг Божович убежден, что «Зенит» защитит чемпионский титул.

– Думаю, в этом сезоне «Зенит » все равно станет чемпионом. Мне не надоело их первое место, потому что они самая лучшая команда, самая организованная. И плюс у них больше всего денег.

Можно любить или не любить «Зенит», но они самые лучшие.

– Как вы относитесь к кричалке «Зенит – позор российского футбола»?

– А почему они позор российского футбола? Фанаты одинаковые во всем мире. «Зенит» может кто-то ненавидеть, но все, что они делают последние десять лет, очень хорошо, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».