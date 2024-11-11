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Линекер покинет шоу Match of the Day после этого сезона. Он был ведущим программы BBC 25 лет

Гари Линекер покинет шоу Match Of The Day после 25 лет в эфире BBC.

Об этом сообщает Sky News. Бывший форвард сборной Англии вел программу с 1999 года, когда его предшественник Дес Лайнам перешел на ITV.

Предполагается, что Линекер  останется на BBC до окончания чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026 году.

Но 63-летний специалист может остаться в корпорации и после 2026 года, возможно, он будет работать над подкастами.

В последние годы Линекер был одним из самых высокооплачиваемых ведущих – согласно данным BBC, за прошлый год он заработал около 1,35 млн фунтов.

Линекер возвращается на BBC: без него вышли короткие обзоры АПЛ с интершумом, обвалилась программа передач

Гари Линекер провел эфир передачи Match of the Day в одних трусах

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky News
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