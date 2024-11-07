«Ее лицо как отшлепанная задница». Женская Суперлига изучит слова мужчины-комментатора о футболистке «МЮ»
Женская Суперлига начала расследование в связи с неудачной фразой комментатора.
В воскресенье сотрудник ВВС, работавший на матче «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала», позволил себе грубые слова в отношении замененной на 61-й минуте полузащитницы Эллы Тун.
На 74-й минуте футболистка «МЮ», сидящая за пределами поля с угрюмым видом и скрещенными руками, попала в кадр, и комментатор отметил: «Элла Тун. Ее лицо все еще похоже на отшлепанную задницу».
Реплика вызвала недовольство в соцсетях, а руководство Суперлиги начало расследование.
Daily Mail подчеркивает, что в конце сентября Тун потеряла отца.
Изображение: BBC Sport
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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