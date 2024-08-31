Тен Хаг назвал «глупым» анализ Ширера, критиковавшего игру Рэшфорда: «Вы, ребята, всегда всех критикуете. Я очень доволен Маркусом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Алан Ширер телевидение BBC Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг назвал «глупой» критику Маркуса Рэшфорда от Алана Ширера.

26-летний форвард «Манчестер Юнайтед» еще не забивал в этом сезоне и был заменен на 65-й минуте игры второго тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

«Рэшфорд провел две игры и не нанес ни одного удара в створ. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» забил 57 голов. Это худший показатель в первой половине турнирной таблицы.

В тренерский штаб был приглашен Руд ван Нистелрой. Он должен как-то проявить свою магию», – сказал Алан Ширер в программе Match of the Day.

Эрик тен Хаг ответил на критику игрока.

«Вы, ребята, всегда всех критикуете. Неважно, выигрываем мы или проигрываем.

Если я снимаю футболиста с игры, вы делаете вывод, что я им недоволен. Но я был очень доволен Рэшфордом на предсезонке, против «Фулхэма» [в стартовом матче], а также против «Брайтона».

Я заменил его не потому, что его выступления были не на высоте. Мы должны производить ротацию, есть хорошие игроки на скамейке, которые привносят новую энергию.

Ротация будет продолжаться. Из этого можно сделать вывод, что игрок не справляется, но в данном случае это не так. Это глупый анализ от эксперта», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев
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всего-то один из самых высокооплачиваемых игроков лиги
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Вечно перспективный) Хагу сложно принять, что он потерял игру, тем более с таким ЗП
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вот Маркус неблагодарная 🐖 все-таки... Хаг его защищает, как может, а отдачи - в виде результатов, на поле - не видно.
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Любой тренер будет защищать своего игрока.
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Маркус уровень Кристал Пэлас . Чемодан без ручки...
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