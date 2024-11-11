Канчельскис о «Спартаке»: «Руководству в церковь сходить надо. Как можно звать директора из Чемпионшипа, хотите вылететь в Первую лигу? Пусть не плачутся – возьмите нормальный менеджмент»
Андрей Канчельскис раскритиковал работу руководства «Спартака».
«Руководству «Спартака» надо что-то решать. В первую очередь – им сходить в церковь надо. Стоит определиться, в каком направлении они хотят работать.
Когда приглашают спортивного директора из Чемпионшипа – это совсем никуда не годится. Как можно его звать в «Спартак»? Вы хотите вылететь в Первую лигу? Еще Газизова приглашали… У вас понимание в футболе есть?
Пусть не плачутся, а то все время плачут. И обижаться ни на кого не надо – возьмите нормальный менеджмент, тогда хорошо все будет у вас», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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