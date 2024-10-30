Джикия пропустит 3-4 недели из-за травмы. Защитник «Химок» повредил мышцу бедра в матче с «Динамо»
Георгий Джикия пропустит 3-4 недели из за травмы бедра.
В воскресенье «Химки» дома проиграли «Динамо» (3:4) в матче 13‑го тура Мир РПЛ. 30-летний защитник получил повреждение, пытаясь накрыть удар Артура Гомеса. Он был заменен на 54-й минуте игры и покинул поле в сопровождении врачей.
«Георгий Джикия на игре получил травму двуглавой мышцы бедра. На данный момент он проходит реабилитацию и восстановление.
Примерно через 3-4 недели мы вернем его обратно в общую группу», – сообщил главный врач «Химок» Николай Зоткин.
Подмосковный клуб с 11 очками находится на 13‑й строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре «Химки» 3 ноября в гостях сыграют с «Факелом».
Джикия травмировался в 4-й игре за «Химки». Его заменили на 54-й в матче с «Динамо»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Химок»
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