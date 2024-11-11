Де Дзерби – игрокам «Марселя» после 1:3 с «Осером»: «У вас нет яиц! Вы унизили меня и клуб перед нашей публикой»
Роберто Де Дзерби кричал на игроков «Марселя» после поражения от «Осера».
Марсельцы дома уступили «Осеру» со счетом 1:3 в 11-м туре Лиги 1.
Как сообщает L’Équipe, после матча главный тренер был в ярости и ругался на своих игроков в раздевалке.
«Вы унизили меня, унизили наш клуб перед нашей публикой. У вас нет яиц!», – передает слова итальянца Sports Daily.
Отмечается, что тренер также адресовал фразу: «Тебе не хватает яиц!» 25-летнему капитану клуба Леонардо Балерди.
«Если проблема во мне, я готов уйти». Де Дзерби горит в «Марселе»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости