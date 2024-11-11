Де Дзерби – игрокам «Марселя» после 1:3 с «Осером»: «У вас нет яиц! Вы унизили меня и клуб перед нашей публикой»

Роберто Де Дзерби кричал на игроков «Марселя» после поражения от «Осера».

Марсельцы дома уступили «Осеру » со счетом 1:3 в 11-м туре Лиги 1.

Как сообщает L’Équipe, после матча главный тренер был в ярости и ругался на своих игроков в раздевалке.

«Вы унизили меня, унизили наш клуб перед нашей публикой. У вас нет яиц!», – передает слова итальянца Sports Daily.

Отмечается, что тренер также адресовал фразу: «Тебе не хватает яиц!» 25-летнему капитану клуба Леонардо Балерди .

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