«Если проблема во мне, я готов уйти». Де Дзерби горит в «Марселе»

«Марсель» проиграл вернувшемуся в Лигу 1 «Осеру»: летели 0:3, пока Мэйсон Гринвуд не отыграл один гол с пенальти. «Осер» в этом сезоне крепкий – идут в верхней половине таблицы.

Но и «Марсель» не радует на «Велодроме»: всего одна домашняя победа в пяти матчах, причем уже второе поражение подряд (в прошлый раз получили неприятные 0:3 от «ПСЖ»).

Давление нарастает – главный тренер Роберто Де Дзерби даже высказался об отставке.

«Играть на «Велодроме» – привилегия». Де Дзерби говорит, что не может достучаться до игроков

«Марсель» с шестью победами, двумя ничьими и тремя поражениям идет третьим в таблице. «Лилль» мог, но не подвинул марсельцев на четвертое место по итогам тура.

Де Дзерби, который возглавил «Марсель» только этим летом, уже кипит.

«Если проблема во мне, я готов уйти. Я оставлю деньги и контракт , – бросил итальянец после поражения. – Я приехал в Марсель, чтобы играть на «Велодроме». И я не могу заставить футболистов дать, что я вижу на тренировках и в выездных матчах. Это моя вина, моя ответственность.

Играть на «Велодроме» – привилегия. Я хочу иметь возможность передать людям, которые работают со мной, что я думаю и знаю о футболе. И я не могу этого сделать».

В клубе перестройка. Но без Обамеянга – лучшего бомбардира

В прошлом сезоне «Марсель» финишировал только восьмым, но этим летом затеял масштабную перестройку как раз под Де Дзерби: подписали больше 10 новичков (за 87 млн евро), расстались с примерно таким же количеством игроков (продали на 81 млн).

Клуб потерял главного бомбардира – Пьер-Эмерик Обамеянг укатил в Саудовскую Аравию. Зато взамен подхватили Гринвуда. Несмотря на критику трансфера общественностью, он пока не разочаровывает: с восемью голами гонится за Брэдли Барколя из «ПСЖ» в списке бомбардиров.

Дальше «Марсель» ждет выезд к «Лансу», а затем важная игра с прямым конкурентом – «Монако». И она будет домашней. Пока для марсельцев это не преимущество, но у Де Дзерби впереди целая международная пауза, чтобы все починить.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press