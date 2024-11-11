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  • У Ямаля травмирован голеностоп правой ноги – он не сыграл против «Сосьедада». В «Барсе» не дают прогнозов о сроках возвращения вингера
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У Ямаля травмирован голеностоп правой ноги – он не сыграл против «Сосьедада». В «Барсе» не дают прогнозов о сроках возвращения вингера

Ламин Ямаль не сыграл против «Реал Сосьедад» из-за травмы.

У 17-летнего вингера «Барселоны» травмирован голеностоп правой ноги. Футболист получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

На данный момент в каталонском клубе не делают прогнозы относительно сроков возвращения вингера, об этом пишет As.

При этом «Барселона» может попросить исключить Ямаля из заявки сборной Испании на матчи Лиги наций против команд Дании и Швейцарии.

Клуб отправит результаты обследования в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoБарселона
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