У Ямаля травмирован голеностоп правой ноги – он не сыграл против «Сосьедада». В «Барсе» не дают прогнозов о сроках возвращения вингера

Ламин Ямаль не сыграл против «Реал Сосьедад» из-за травмы.

У 17-летнего вингера «Барселоны» травмирован голеностоп правой ноги. Футболист получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

На данный момент в каталонском клубе не делают прогнозы относительно сроков возвращения вингера, об этом пишет As.

При этом «Барселона » может попросить исключить Ямаля из заявки сборной Испании на матчи Лиги наций против команд Дании и Швейцарии.

Клуб отправит результаты обследования в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF).