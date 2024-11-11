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Солтмурад Бакаев об удалении в матче со «Спартаком»: «Мои хлопки болельщикам расценили как реакцию на желтую карточку» 

Солтмурад Бакаев не согласен со своим удалением в матче РПЛ со «Спартаком» (0:4).

На 86-й минуте арбитр Сергей Иванов показал полузащитнику «Акрона» желтую карточку за фол на Рикарду Мангаше. На это Бакаев отреагировал аплодисментами, после чего Иванов удалил игрока, сразу же показав вторую желтую карточку.

— Что вы сказали арбитру?

— Ничего. Он сказал, что я сыграл чисто, но если бы пошла контратака, были бы без игрока. Сказал ему: «Дай доиграть». Он дает желтую после моей эмоциональной реакции.

Потом расценили мои хлопки болельщикам как реакцию на желтую карточку. Нет. Это было в адрес болельщиков, – сказал Бакаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСергей Сергеевич Иванов
logoСолтмурад Бакаев
logoАкрон
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