Бруну о 2-м голе «Лестеру»: «Если отнимете у меня этот гол, фэнтези-менеджеры расстроятся»
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Лестер» (3:0). В эпизоде со 2-м голом мяч после удара Фернандеша отскочил в ногу защитнику Виктору Кристиансену, после чего оказался в воротах. Официально мяч засчитан как автогол игрока «Лестера».
В послематчевом интервью Фернандеш сказал: «Если вы, ребята, отнимете у меня этот гол, фэнтези-менеджеры расстроятся».
В игре против «Лестера» Бруну забил и отдал ассист, набрав 12 фэнтези-очков. Если бы и второй гол записали на полузащитника «МЮ», Фернандеш получил бы 17 очков в фэнтези АПЛ на Спортсе.
Ранее в этом сезоне Бруну Фернандеш извинялся перед фэнтези-менеджерами. В матче 1-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) полузащитник не реализовал несколько стопроцентных моментов. После матча он написал в соцсетях: «Футбольные фэнтези-менеджеры, которые верили в меня, простите за вчерашний день! Я верну долг!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий