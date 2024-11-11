Бруну о 2-м голе «Лестеру»: «Если отнимете у меня этот гол, фэнтези-менеджеры расстроятся»

Хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш – о том, что 2-й мяч команды записали как автогол.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Лестер» (3:0). В эпизоде со 2-м голом мяч после удара Фернандеша отскочил в ногу защитнику Виктору Кристиансену, после чего оказался в воротах. Официально мяч засчитан как автогол игрока «Лестера».

В послематчевом интервью Фернандеш сказал: «Если вы, ребята, отнимете у меня этот гол, фэнтези-менеджеры расстроятся».

В игре против «Лестера» Бруну забил и отдал ассист, набрав 12 фэнтези-очков. Если бы и второй гол записали на полузащитника «МЮ», Фернандеш получил бы 17 очков в фэнтези АПЛ на Спортсе .

Ранее в этом сезоне Бруну Фернандеш извинялся перед фэнтези-менеджерами. В матче 1-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) полузащитник не реализовал несколько стопроцентных моментов. После матча он написал в соцсетях: «Футбольные фэнтези-менеджеры, которые верили в меня, простите за вчерашний день! Я верну долг!»

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