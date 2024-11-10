«Роме» предложили Руди Гарсию на место уволенного Юрича. Экс-тренер римлян год остается без работы после ухода из «Наполи»
Руди Гарсия предложен «Роме» на замену Ивану Юричу.
Римский клуб отправил в отставку хорватского специалиста, возглавившего команду 18 сентября, сменив Даниэле де Росси. При нем команда провела всего 12 игр, одержала 4 победы, потерпела 5 поражений и 3 раза сыграла вничью.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, за последнюю неделю «Роме» предложили как минимум 6-7 тренеров, в числе которых Руди Гарсия.
Последним местом работы француза был «Наполи», который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Гарсия работал в Роме с 2013 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что руководство «волков» хотело бы пригласить Роберто Манчини на пост тренера, а одним из альтернативных вариантов считается Клаудио Раньери.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Альфредо Педуллы
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