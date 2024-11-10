«Роме» предложили Руди Гарсию на место уволенного Юрича. Экс-тренер римлян год остается без работы после ухода из «Наполи»

Руди Гарсия предложен «Роме» на замену Ивану Юричу.

Римский клуб отправил в отставку хорватского специалиста, возглавившего команду 18 сентября, сменив Даниэле де Росси. При нем команда провела всего 12 игр, одержала 4 победы, потерпела 5 поражений и 3 раза сыграла вничью.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, за последнюю неделю «Роме» предложили как минимум 6-7 тренеров, в числе которых Руди Гарсия .

Последним местом работы француза был «Наполи », который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Гарсия работал в Роме с 2013 по 2016 год.

Ранее сообщалось , что руководство «волков» хотело бы пригласить Роберто Манчини на пост тренера, а одним из альтернативных вариантов считается Клаудио Раньери.