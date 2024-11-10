Сафонову начисляют 21 тысячу рублей алиментов в месяц – около 25% средней зарплаты в России. Экс-жена Матвея требует сведения о его зарплате в «ПСЖ» и «Краснодаре» (Baza)

Стала известна сумма алиментов, начисляемая Матвею Сафонову.

В январе Никулинский суд Москвы обязал футболиста перечислять 1/4 дохода на содержание дочери. Вратарь сборной России и «ПСЖ» обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс » со ссылкой на Baza, последние несколько месяцев голкиперу «ПСЖ » и сборной России начисляется минимальный размер алиментов – 21 тысяча рублей. Данная сумма составляет около 0,05 процента от предполагаемого дохода футболиста и рассчитывается по средней зарплате в России – около 82 тысяч рублей в месяц, – поскольку зарплата Сафонова во французском клубе неизвестна.

Отмечается, что представители бывшей жены Матвея Анастасии настаивают, чтобы футболист предоставил копии договора с «ПСЖ» и старого соглашения с «Краснодаром », а также сведения о месте проживания и данные о сроках приезда в Россию.