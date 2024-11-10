«Арсенал» не побеждает в 4 матчах АПЛ – 2 ничьих и 2 поражения. У «Челси» 1 победа в 5 последних турах
«Арсенал» не побеждает в 4 матчах АПЛ подряд.
Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Челси» (1:1) в 11-м туре АПЛ.
В трех предыдущих матчах лиги «канониры» уступили «Борнмуту» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:1), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2). Последний раз «Арсенал» побеждал в АПЛ 5 октября в матче с «Саутгемптоном» (3:1).
«Челси» одержал лишь одну победу в 5 последних матчах АПЛ – над «Ньюкаслом» (2:1). Также на данном отрезке команда Энцо Марески проиграла «Ливерпулю» (1:2) и трижды сыграла вничью.
После 11 туров «Челси» и «Арсенал» занимают, соответственно, 3-е и 4-е места в таблице АПЛ. Команды набрали по 19 очков – «синие» располагаются выше за счет лучшей разницы мячей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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