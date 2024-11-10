«Арсенал» не побеждает в 4 матчах АПЛ – 2 ничьих и 2 поражения. У «Челси» 1 победа в 5 последних турах

«Арсенал» не побеждает в 4 матчах АПЛ подряд.

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Челси » (1:1) в 11-м туре АПЛ .

В трех предыдущих матчах лиги «канониры» уступили «Борнмуту» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:1), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2). Последний раз «Арсенал» побеждал в АПЛ 5 октября в матче с «Саутгемптоном» (3:1).

«Челси» одержал лишь одну победу в 5 последних матчах АПЛ – над «Ньюкаслом» (2:1). Также на данном отрезке команда Энцо Марески проиграла «Ливерпулю» (1:2) и трижды сыграла вничью.

После 11 туров «Челси» и «Арсенал » занимают, соответственно, 3-е и 4-е места в таблице АПЛ. Команды набрали по 19 очков – «синие» располагаются выше за счет лучшей разницы мячей.