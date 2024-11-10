«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью. У «канониров» всего одна победа в последних 5 матчах

«Челси» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 11-м туре АПЛ (1:1).

До матча «канониры» котировались фаворитами за 2.43. На ничью давали 3.50. В лайве коэффициент на такой исход поднялся до 4.70. Тотал меньше 2,5 голов зашел впервые за 4 матча между этими командами.

«Арсенал» не проиграл «Челси» в 6 матче подряд. При этом у «канониров» всего одна победа в последних 5 играх во всех турнирах.

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