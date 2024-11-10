Хавертц разбил голову во 2-м матче подряд. В игре с «Челси» судья Оливер дал игроку «Арсенала» желтую за отказ уйти с поля с кровью
Каю Хавертцу разбили голову во втором матче подряд.
25-летний нападающий сборной Германии и «Арсенала» получил травму головы в матче 11-го тура АПЛ против «Челси».
На 57-й минуте Хавертц получил рассечение в единоборстве. Но немец отказался выйти за пределы поля и получил желтую карточку от судьи Майкла Оливера за нахождение на поле с кровью.
В итоге Кай вернулся в игру после того, как врачи лондонского клуба оказали ему помощь и заклеили рану на голове.
Отметим, что 6 ноября Хавертц до крови разбил голову в матче «Интер» – «Арсенал» (1:0) в Лиге чемпионов. Тогда он не смог доиграть встречу.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Арсенал» (1:1, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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