Хавертц разбил голову во 2-м матче подряд. В игре с «Челси» судья Оливер дал игроку «Арсенала» желтую за отказ уйти с поля с кровью

Каю Хавертцу разбили голову во втором матче подряд.

25-летний нападающий сборной Германии и «Арсенала » получил травму головы в матче 11-го тура АПЛ против «Челси».

На 57-й минуте Хавертц получил рассечение в единоборстве. Но немец отказался выйти за пределы поля и получил желтую карточку от судьи Майкла Оливера за нахождение на поле с кровью.

В итоге Кай вернулся в игру после того, как врачи лондонского клуба оказали ему помощь и заклеили рану на голове.

Отметим, что 6 ноября Хавертц до крови разбил голову в матче «Интер» – «Арсенал» (1:0) в Лиге чемпионов . Тогда он не смог доиграть встречу.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси » – «Арсенал» (1:1, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции Viaplay