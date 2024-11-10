Попов о том, сколько денег ему нужно в месяц: «500 тысяч. Столько и уходит, но это не значит, что жизнь у меня комфортная. Тяжелая»
Алексей Попов рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни.
«Если разделить годовой налог на месяцы, у меня 100 тысяч выходит, коммуналка – 30-40 тысяч. Сам виноват – напокупал столько недвижимости. У меня хорошая квартира в центре, поэтому коммуналка дорогая.
У меня большая семья, трое детей, я всех обеспечиваю. Поэтому 500 тысяч в месяц было бы приблизительно комфортно, столько и уходит, но это не значит, что жизнь у меня комфортная. Тяжелая жизнь», – сказал бывший защитник «Амкара».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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