Бруну набрал 12 фэнтези-очков против «Лестера». У полузащитника «МЮ» гол и ассист
«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Лестер» (3:0) в 11-м туре АПЛ.
Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш забил в 1-м тайме и отдал ассист во 2-м, набрав за игру 12 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Фернандеш забил во 2-й игре в АПЛ подряд, неделю назад он отличился против «Челси».
В 11-м туре АПЛ Бруну Фернандеша выбрали 14,37% фэнтези-менеджеров в турнире по АПЛ на Спортсе.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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