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  • Тедеев про 0:4 от «Спартака»: «Худший первый тайм за все время в «Акроне». Мои футболисты меня раздражать не могут – я был разочарован, что не получался прессинг»
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Тедеев про 0:4 от «Спартака»: «Худший первый тайм за все время в «Акроне». Мои футболисты меня раздражать не могут – я был разочарован, что не получался прессинг»

Заур Тедеев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:4).

– У нас напрочь не получился первый тайм. Мы готовились выше играть в обороне и прессинговать, у нас не получилось. Слишком далеко приходилось доставлять мячи до Артема. «Спартак» хорошо играл, создал много моментов. Это худший первый тайм за все время, что я тут работаю.

Мы отошли слишком низко. Такая игра не позволяет быть лучше. Мы постарались все изменить во втором тайме, но из-за второго мяча не получилось. У нас получался прессинг, но при счете 2:0 было сложно что-то изменить – слишком большая фора. Считаю, что то, что случилось, закономерно.

– Почему садились в схему 5-4-1? Ожидали ли, что Кристофер Мартинс будет так сильно выходить вперед?

Это не стало неожиданностью. Мы понимали, что «Спартака» насыщает полусредние коридоры. Нам нужно садиться в пятерку, это позволительно для нас, просто не так низко. Тогда мы бы сохранили плотность и могли бы добиться желаемого и могли бы цепляться в контрпрессинге.

– С первых минут очень эмоционально реагировали. Почему? 

– Меня мои футболисты раздражать не могут. Просто я был разочарован, что не получался прессинг. Хорошо, что во втором тайме эпизодами футболисты стали это делать. Второй тайм был лучше, команда была похожа на ту звонкую и агрессивную, которую мы хотим видеть.

– Глупое удаление у Бакаева. Будут ли санкции к нему?

– С моей ситуации неправильно говорить, какие санкции применю. Но это непозволительно для любого участника матча, – передает слова главного тренера «Акрона» корреспондент Спортса Ярослав Сусов.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoЗелимхан Бакаев
logoКристофер Мартинс Перейра
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
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