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  • У Угальде и Бонгонда по 13 фэнтези-очков за матч с «Акроном». Форвард «Спартака» сделал 2+1, Бонгонда – дубль
Фэнтези
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У Угальде и Бонгонда по 13 фэнтези-очков за матч с «Акроном». Форвард «Спартака» сделал 2+1, Бонгонда – дубль

«Спартак» разгромил «Акрон» в 15-м туре Мир РПЛ (4:0).

Тео Бонгонда забил в каждом из таймов, у него голы в 3-й игре чемпионата подряд. Ранее полузащитник «Спартака» забивал «Пари НН» и ЦСКА. До этой результативной серии у Тео не было голов в сезоне РПЛ. За матч Бонгонда набрал 13 очков в фэнтези-турнире на Спортсе’‘ (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч). Полузащитника выбрали 3,06% игроков.

У Манфреда Угальде ассист в 1-м тайме и 2 гола во 2-м. За матч нападающий тоже набрал 13 фэнтези-очков (+2 за игру, +8 за голы, +3 за ассист). Манфреда выбрали 20,79% фэнтези-менеджеров. После 15 туров у Угальде 8 голов, столько же в РПЛ у Джона Кордобы, больше только у Алексея Батракова (10). 

9 фэнтези-очков набрал Кристофер Мартинс (+2 за игру, +6 за ассисты, +1 за сухой матч), у полузащитника 2 ассиста за 5 минут во 2-м тайме. В фэнтези РПЛ Мартинса выбрал всего 71 игрок.

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoЭсекиэль Барко
logoМанфред Угальде
logoАкрон
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