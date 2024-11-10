Уридия забил на 14-й секунде матча «Тюмень» – «Черноморец». У полузащитника новороссийцев уже был гол с центра поля в этом сезоне
«Черноморец» повел в матче 18-го тура Мелбет Первой лиги быстрым голом.
Мераби Уридия реализовал момент в первой атаке – открыл счет на 14-й секунде матча.
Напомним, в этом сезоне Уридия уже забивал с центра поля.
К 36-й минуте «Черноморец» вел в матче со счетом 4:1.
Опубликовано: Sports
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