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  • Уридия забил на 14-й секунде матча «Тюмень» – «Черноморец». У полузащитника новороссийцев уже был гол с центра поля в этом сезоне
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Уридия забил на 14-й секунде матча «Тюмень» – «Черноморец». У полузащитника новороссийцев уже был гол с центра поля в этом сезоне

«Черноморец» повел в матче 18-го тура Мелбет Первой лиги быстрым голом.

Мераби Уридия реализовал момент в первой атаке – открыл счет на 14-й секунде матча.

Напомним, в этом сезоне Уридия уже забивал с центра поля.

К 36-й минуте «Черноморец» вел в матче со счетом 4:1.

Опубликовано: Sports
logoПервая лига
logoЧерноморец Новороссийск
logoТюмень
Георгий Уридия
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