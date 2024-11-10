Круговой заявил, что не нарушал правила в эпизоде с голом в матче с «Крыльями»
Данил Круговой заявил, что не нарушал правил в эпизоде с голом «Крыльям Советов».
Встреча 15‑го тура Мир РПЛ завершилась 2:1 в пользу ЦСКА. Круговой вышел на поле на 69‑й минуте и забил победный гол на 84‑й.
– Часть людей думает, что ты нарушал правила в моменте с голом. Что ответишь?
– Там все было плечо в плечо. Контакта в ногах не было. Соперник упал и подумал, что зафиксируют нарушение. У него была невыгодная позиция.
– Николич сказал, что ждет от тебя большего. Ты оправдал его надежды, как думаешь?
– Не знаю, надо спросить у тренера, – сказал защитник ЦСКА.
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