Круговой заявил, что не нарушал правила в эпизоде с голом в матче с «Крыльями»

Данил Круговой заявил, что не нарушал правил в эпизоде с голом «Крыльям Советов».

Встреча 15‑го тура Мир РПЛ завершилась 2:1 в пользу ЦСКА. Круговой вышел на поле на 69‑й минуте и забил победный гол на 84‑й.

– Часть людей думает, что ты нарушал правила в моменте с голом. Что ответишь?

– Там все было плечо в плечо. Контакта в ногах не было. Соперник упал и подумал, что зафиксируют нарушение. У него была невыгодная позиция.

– Николич сказал, что ждет от тебя большего. Ты оправдал его надежды, как думаешь?

– Не знаю, надо спросить у тренера, – сказал защитник ЦСКА.