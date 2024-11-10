Осинькин о том, сходить ли «Крыльям» в церковь: «Какое‑то колдовство против нас продолжается. Если решим это сделать, никому не расскажем»
Игорь Осинькин заявил, что все работает против «Крыльев Советов».
«Крылья» ранее в Мир РПЛ уступили 1:2 ЦСКА.
– Хорошая игра с нашей стороны, было высокое качество единоборств, скорости, агрессия, которой не хватало в прошлом матче. Тем не менее не наиграли на победу. Все что можно работает против нас. Какое‑то колдовство против нас продолжается.
— Может, сводить команду в церковь, чтобы привлечь удачу?
– Если мы решим это сделать, не будем об этом никому рассказывать, – сказал главный тренер «Крыльев».
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