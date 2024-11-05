Фердинанд о Родри: «Он как Гвардиола на поле, темп игры меняется по его воле. Это выглядит, как будто взрослый играет против мальчишек»
Рио Фердинанд восхищен игрой Родри, сравнив его с Пепом Гвардиолой.
«Родри заставляет меня после матча говорить: «Брат, ты видел, как он контролирует игру? Ты видел, он же выглядит, как будто взрослый играет против мальчишек? Он был как Пеп [Гвардиола] на поле. Ты видел, как темп игры менялся по его воле?»
Он, наверное, один из самых эффективных футболистов, и я уважаю и восхищаюсь этим», – сказал бывший защитник «МЮ» на своем ютуб-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester City News
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