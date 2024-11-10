  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Личка о паузе: «12 игроков «Динамо» уезжают, Бальбуэна летит по маршруту Москва – Стамбул – Рим – Сан‑Паулу – Асунсьон. Но это футбол. Пеп вообще один в раздевалке сидит, думаю»
3

Личка о паузе: «12 игроков «Динамо» уезжают, Бальбуэна летит по маршруту Москва – Стамбул – Рим – Сан‑Паулу – Асунсьон. Но это футбол. Пеп вообще один в раздевалке сидит, думаю»

Марцел Личка вспомнил Пепа Гвардиолу, говоря о паузе на матчи сборных.

– «Динамо» забило 31 гол – это больше двух мячей за игру. Показатели выше, кроме места. Какую бы оценку поставили за первый круг?

– Повторюсь про свою мечту: десять побед. Я рад, что мы забиваем. Хотел бы, чтобы нам забивали меньше. Это не вопрос защиты, а всей команды. Будем стараться и тренироваться.

Сейчас в лиге есть три команды, которые играют лучше. Остались еще три игры до перерыва. Они все боевые, игра с ними – всегда борьба и много агрессии.

У меня 12 игроков уезжают в сборные, плюс Муми и Бальбуэна уезжают очень далеко. Маричаль будет прилетать только 21–22 ноября, а у нас уже поезд. А в Воронеже еще и искусственное поле. У них перелеты тяжелые, Бальбуэна летит по маршруту Москва – Стамбул – Рим – Сан‑Паулу – Асунсьон. Ну как? Магия будет в Воронеже, будем думать.

Но это нормально, это футбол. Думаю, когда перерыв на сборные, Гвардиола вообще сидит один в раздевалке, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoПеп Гвардиола
logoФабиан Бальбуэна
logoМатч ТВ
logoМуми Нгамале
logoМарцел Личка
logoНиколас Маричаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафин о Мостовом: «Его приход совпал с победой. Будем постоянно теперь звать его на матчи «Динамо». Он в восторге от нашего стадиона, понравилось общение с тренерским штабом»
15сегодня, 20:04
Личка о 1-м круге: «Внутренняя мечта была сделать 10 побед – увы, одной не хватает. Но «Динамо» брало 2 очка за игру в среднем – это неплохо»
9сегодня, 19:19
«Динамо» обыграло «Пари НН» – 3:1. Чавес сделал дубль
71сегодня, 18:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука при 1-1 в серии
3049 минут назад
«Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 5 очков после 11 туров АПЛ
98 минут назад
Хавбек «Пари НН» Глейзер о конфликте на Ближнем Востоке: «Я отправляю поддержку Израилю, помогаю людям и миру. Ситуация в Амстердаме – это ужасно. У меня много друзей находились там»
19 минут назад
У Слота в «Ливерпуле» 15 побед, ничья и поражение. Всухую выиграны 9 из 17 матчей
89 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Астон Виллу», «Ман Сити» уступил «Брайтону», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
43911 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» забил 4 гола «Осасуне», «Севилья» уступила «Леганесу», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
17614 минут назад
У Салаха 10 голов и 10 пасов в 17 матчах сезона за «Ливерпуль». Египтянин ассистировал Нуньесу и забил сам в матче с «Астон Виллой»
2420 минут назад
«Ювентус» при Мотте не уступает в Серии А: 6 побед, 6 ничьих. Только у туринцев, «Баварии» и «ПСЖ» нет поражений в топ-лигах
825 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Торино», «Милан» сыграл 3:3 с «Кальяри»
6126 минут назад
Винисиус о 4:0 с «Осасуной»: «Рад хет-трику, но грустно за Милитао, Родриго и Васкеса. Тренер нашел решение, мы воплотили в жизнь то, над чем работали последние дни»
32 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «ПСЖ» забил 4 гола «Анжеру», «Монако» без Головина победил «Страсбур»
425 минут назад
«Анжер» – «ПСЖ». 1:4 – у Ли Кан Ина 2+1, Барколя сделал дубль, Асенсио – 2 ассиста. Онлайн-трансляция
413 минут назадLive
«Ливерпуль» сделал «Астон Виллу» – 2:0. Салах забил и ассистировал Нуньесу
610 минут назад
«Торино» Ваноли проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда экс-тренера «Спартака» лидировала в Серии А после 5 туров
121 минуту назад
«Ювентус» обыграл «Торино» – 2:0. «Бьянконери» не уступают в туринском дерби в Серии А с 2015 года
2127 минут назад
Уокер о 4 поражениях «Сити» подряд: «Пришло время проявить характер, надеть резиновые сапоги и идти по грязи. Нам нужны настоящие личности»
650 минут назад
Фонсека про 3:3 с «Кальяри»: «Проблема у «Милана» не с атакой, а с защитой. Мы проиграли 69% верховых дуэлей. Это шаг назад, нельзя пропускать трижды, если хочешь победить»
4сегодня, 20:46
Трент получил травму в 1-м тайме игры «Ливерпуля» с «Астон Виллой»
7сегодня, 20:35
Анчелотти о худшей ошибке в карьере: «Я был близок к продлению контракта с «Реалом» в 2014-м, но слишком рьяно настаивал на определенной зарплате, и переговоры остановились. Плохое решение»
7сегодня, 20:28
Реднапп о поражении «Сити»: «2-й тайм – один из худших в исполнении команд Гвардиолы, это было жалко. После замен «Брайтона» только они могли победить»
4сегодня, 20:12