Личка о паузе: «12 игроков «Динамо» уезжают, Бальбуэна летит по маршруту Москва – Стамбул – Рим – Сан‑Паулу – Асунсьон. Но это футбол. Пеп вообще один в раздевалке сидит, думаю»

Марцел Личка вспомнил Пепа Гвардиолу, говоря о паузе на матчи сборных.

– «Динамо» забило 31 гол – это больше двух мячей за игру. Показатели выше, кроме места. Какую бы оценку поставили за первый круг?

– Повторюсь про свою мечту: десять побед. Я рад, что мы забиваем. Хотел бы, чтобы нам забивали меньше. Это не вопрос защиты, а всей команды. Будем стараться и тренироваться.

Сейчас в лиге есть три команды, которые играют лучше. Остались еще три игры до перерыва. Они все боевые, игра с ними – всегда борьба и много агрессии.

У меня 12 игроков уезжают в сборные, плюс Муми и Бальбуэна уезжают очень далеко. Маричаль будет прилетать только 21–22 ноября, а у нас уже поезд. А в Воронеже еще и искусственное поле. У них перелеты тяжелые, Бальбуэна летит по маршруту Москва – Стамбул – Рим – Сан‑Паулу – Асунсьон. Ну как? Магия будет в Воронеже, будем думать.

Но это нормально, это футбол. Думаю, когда перерыв на сборные, Гвардиола вообще сидит один в раздевалке, – сказал главный тренер «Динамо».