  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хюттер о 3:1 со «Страсбуром»: «Игра Бен-Сегира позволила «Монако» проснуться во втором тайме» 
0

Хюттер о 3:1 со «Страсбуром»: «Игра Бен-Сегира позволила «Монако» проснуться во втором тайме» 

Ади Хюттер оценил победу над «Страсбуром» (3:1) в Лиге 1.

– Первый тайм был не очень удачным, мы должны были играть лучше, в этом не может быть сомнений. Сегодня мы добились важнейшей победы, которая позволяет команде набрать три очка после двух неудачных туров. Я бы также хотел отметить, что сегодня «Страсбур» действовал просто здорово.

Во втором тайме я остался под впечатлением, команда меня положительно удивила. Сегодня в составе обеих команд на поле появилось много молодых и талантливых игроков, было одно удовольствие наблюдать за этой игрой. Тем не менее хочу отметить, что это полностью заслуженная победа.

- Какую оценку вы можете дать игре Бен-Сегира (автор дубля – Спортс”) в этом матче?

– В перерыве я решил перевести Бен-Сегира в центр. Сыграв под Иленикеной, он получил больше пространства для креатива и отлично справился со своей задачей. Вполне возможно, что именно его игра позволила команде проснуться во втором тайме.

- Что вы сказали своим подопечным в перерыве?

– Они были слегка обескуражены и недовольны тем, как провели первый тайм. Я сказал, что у нас еще есть 45 минут, чтобы перевернуть ход событий. 

Я также отметил, что меня не устраивает тот настрой, с которым команда вышла на первый тайм, потому что необходимо уважать соперника. Я доверяю своим игрокам и знаю, что мы способны играть лучше, и то, что команда показала после перерыва, лишь подтверждает мои слова, – сказал тренер «Монако».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoСтрасбур
logoАди Хюттер
logoЭлисс Бен-Сегир
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «ПСЖ» забил 4 гола «Анжеру», «Монако» без Головина победил «Страсбур»
43вчера, 21:59
«Монако» без Головина обыграл «Страсбур» – 3:1. Бен-Сегир сделал дубль, Дуэ и Иленикена тоже забили
6вчера, 17:59
У Головина дискомфорт в голеностопе. Он пропустит матч со «Страсбуром»
6вчера, 08:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси принимает «Атланту» Миранчука при 1-1 в серии
86сегодня, 01:04Live
Гвардиола о конце доминирования «Сити»: «Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Проигрывать нормально, «Ливерпуль» Клоппа взял ЛЧ, а после травмы ван Дейка попал в ЛЕ. Мы вернем лучшую форму»
23вчера, 22:59
Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру и забил после контратак – хотя, возможно, не этого мы ожидали. У нас очень быстрые игроки»
4вчера, 22:44
Невилл о 115 обвинениях: «Если «Ман Сити» оправдают, АПЛ будет опозорена, признают виновным – скрыться не удастся, «горожан» серьезно накажут. Стыдно, что мы не можем быстро решить вопрос»
10вчера, 22:35
«Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 5 очков после 11 туров АПЛ
73вчера, 21:56
Хавбек «Пари НН» Глейзер о конфликте на Ближнем Востоке: «Я отправляю поддержку Израилю, помогаю людям и миру. Ситуация в Амстердаме – это ужасно. У меня много друзей находились там»
30вчера, 21:55
У Слота в «Ливерпуле» 15 побед, ничья и поражение. Всухую выиграны 9 из 17 матчей
29вчера, 21:55
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Астон Виллу», «Ман Сити» уступил «Брайтону», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
460вчера, 21:53
Чемпионат Испании. «Реал» забил 4 гола «Осасуне», «Севилья» уступила «Леганесу», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
176вчера, 21:50
У Салаха 10 голов и 10 пасов в 17 матчах сезона за «Ливерпуль». Египтянин ассистировал Нуньесу и забил сам в матче с «Астон Виллой»
37вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Слот выиграл 9 из 11 матчей в АПЛ первым после Анчелотти. Карло это удалось в «Челси» в 2009-м
5вчера, 22:52
Мотта о 2:0 с «Торино»: «Доволен и игрой, и результатом дерби. Три матча за неделю – это непросто, но «Ювентус» играл надежно и эффективно»
3вчера, 22:18
Салах со 165 голами идет на 8-м месте в списке лучших бомбардиров АПЛ. Впереди Анри – 175
11вчера, 22:10
«Астон Вилла» Эмери проиграла 4 матча подряд
13вчера, 22:06
Чемпионат Франции. «ПСЖ» забил 4 гола «Анжеру», «Монако» без Головина победил «Страсбур»
43вчера, 21:59
«ПСЖ» победил «Анжер» – 4:2, у Ли Кан Ина 2+1, Барколя сделал дубль, Асенсио – 2 ассиста. Команда Энрике не проигрывает в Лиге 1 в этом сезоне
4вчера, 21:58
«Ливерпуль» сделал «Астон Виллу» – 2:0. Салах забил и ассистировал Нуньесу
15вчера, 21:54
«Торино» Ваноли проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда экс-тренера «Спартака» лидировала в Серии А после 5 туров
6вчера, 21:43
«Ювентус» обыграл «Торино» – 2:0. «Бьянконери» не уступают в туринском дерби в Серии А с 2015 года
23вчера, 21:37
Уокер о 4 поражениях «Сити» подряд: «Пришло время проявить характер, надеть резиновые сапоги и идти по грязи. Нам нужны настоящие личности»
7вчера, 21:14