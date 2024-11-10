Мотта о 2:0 с «Торино»: «Доволен и игрой, и результатом дерби. Три матча за неделю – это непросто, но «Ювентус» играл надежно и эффективно»

Тиаго Мотта доволен победой в туринском дерби со счетом 2:0.

«Всегда важно поддерживать баланс в игре, и у нас получилось еще одно хорошее выступление, после которого мы возвращаемся домой с тремя очками. Я доволен и игрой, и результатом дерби, благодарю фанатов за поддержку.

Благодарен я и футболистам, поскольку непросто проводить три матча за неделю. Но мы играли надежно, сосредоточенно и эффективно, когда требовалось. Мы определенно заслужили эту победу», – сказал главный тренер «Ювентуса » в эфире Sky Sport Italia.