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  • Мотта о 2:0 с «Торино»: «Доволен и игрой, и результатом дерби. Три матча за неделю – это непросто, но «Ювентус» играл надежно и эффективно»
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Мотта о 2:0 с «Торино»: «Доволен и игрой, и результатом дерби. Три матча за неделю – это непросто, но «Ювентус» играл надежно и эффективно»

Тиаго Мотта доволен победой в туринском дерби со счетом 2:0.

«Всегда важно поддерживать баланс в игре, и у нас получилось еще одно хорошее выступление, после которого мы возвращаемся домой с тремя очками. Я доволен и игрой, и результатом дерби, благодарю фанатов за поддержку.

Благодарен я и футболистам, поскольку непросто проводить три матча за неделю. Но мы играли надежно, сосредоточенно и эффективно, когда требовалось. Мы определенно заслужили эту победу», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoТорино
logoЮвентус
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
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