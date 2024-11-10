«Ювентус» при Мотте не уступает в Серии А: 6 побед, 6 ничьих. Только у туринцев, «Баварии» и «ПСЖ» нет поражений в топ-лигах
«Ювентус» остается одной из трех команд без поражений в топ-чемпионатах.
Команда Тьяго Мотты сегодня победила «Торино» в 12-м туре Серии А – 2:0. С начала сезона у «бьянконери» шесть побед и шесть ничьих.
В пяти сильнейших лигах Европы без поражений также идут «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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