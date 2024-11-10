«Ювентус» при Мотте не уступает в Серии А: 6 побед, 6 ничьих. Только у туринцев, «Баварии» и «ПСЖ» нет поражений в топ-лигах

«Ювентус» остается одной из трех команд без поражений в топ-чемпионатах.

Команда Тьяго Мотты сегодня победила «Торино » в 12-м туре Серии А – 2:0. С начала сезона у «бьянконери» шесть побед и шесть ничьих.

В пяти сильнейших лигах Европы без поражений также идут «Бавария » (Германия) и «ПСЖ » (Франция).