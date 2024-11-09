Скоулз воодушевлен назначением Аморима в «МЮ»: «Все немного завидуют – мы опередили 3-5 лучших клубов Европы. О нем с уважением думают в «Ман Сити»
Пол Скоулз оценил назначение Рубена Аморима главным тренером «Манчестер Юнайтед».
«Я воодушевлен.
Думаю, что все смотрят и немного завидуют, потому что, как мне кажется, некоторые клубы действительно хотели его подписать. О нем с большим уважением думают в «Манчестер Сити».
Это первый раз, когда думаешь: «Да, это настоящий переворот».
Мы опередили три, четыре, пять лучших клубов Европы, и это воодушевляет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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