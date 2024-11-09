  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Скоулз воодушевлен назначением Аморима в «МЮ»: «Все немного завидуют – мы опередили 3-5 лучших клубов Европы. О нем с уважением думают в «Ман Сити»
10

Скоулз воодушевлен назначением Аморима в «МЮ»: «Все немного завидуют – мы опередили 3-5 лучших клубов Европы. О нем с уважением думают в «Ман Сити»

Пол Скоулз оценил назначение Рубена Аморима главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Я воодушевлен.

Думаю, что все смотрят и немного завидуют, потому что, как мне кажется, некоторые клубы действительно хотели его подписать. О нем с большим уважением думают в «Манчестер Сити».

Это первый раз, когда думаешь: «Да, это настоящий переворот».

Мы опередили три, четыре, пять лучших клубов Европы, и это воодушевляет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoПол Скоулз
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» – «Осасуна». 3:0 – Винисиус сделал дубль, у Лунина ассист, Милитао и Родриго травмировались. Онлайн-трансляция
724 минуты назадLive
Мэр Амстердама о нападении на фанатов «Маккаби»: «Серьезная угроза для еврейской культуры. Заставляет вспоминать о погромах, это всплеск антисемитизма»
3023 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» примет «Торино», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
1429 минут назадLive
Беллингем забил первый гол в сезоне за «Реал» – «Осасуне». Ему ассистировал защитник Асенсио, дебютировавший за мадридцев
2838 минут назад
Родриго и Милитао получили травмы в матче с «Осасуной». Защитник «Реала» покинул поле на носилках
3251 минуту назад
Чемпионат России. «Локомотив» победил «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН», «Динамо» Махачкала – «Оренбург»
32959 минут назадLive
Вяльбе о сравнении Путина и Роналду: «Владимир Владимирович похож только сам на себя. Месси даже лучше Криштиану»
48сегодня, 13:04
У Батракова 19 (11+8) очков в 19 матчах сезона за «Локо», он лучший бомбардир РПЛ. Алексей реализовал 2 пенальти в игре с «Факелом», назначенных после ВАР
97сегодня, 13:03Фото
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Осасуну», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
119сегодня, 13:01Live
«Локомотив» вырвал победу у «Факела» – 2:1. Батраков сделал дубль с пенальти, забив победный на 92-й
93сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Три футболиста «Реала» получили травмы против «Осасуны». Васкес был заменен после перерыва
210 минут назад
У Винисиуса 7 голов в 6 последних матчах. В Ла Лиге – 6+4 в 12 играх
417 минут назад
Первая лига. «Арсенал» и «Алания» не забили, «Торпедо» играет с «Енисеем», «Балтика» против «Нефтехимика»
328 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Форте» обыграл «Дружбу», «Ростов-2» уступил «Легиону»
129 минут назад
LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс уступил «Волге», «Родина-2» в гостях у «Мурома»
129 минут назадLive
Галактионов про 2:1 с «Факелом»: «Локо» немного убаюкался под темп игры во 2-м тайме. Но проявил настойчивость»
1131 минуту назад
«Санкт-Паули» – «Бавария». Кейн и Мусиала в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
37 минут назад
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Джан в основе. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
138 минут назад
«Бохум» – «Байер». Виртц и Шик играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
39 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». 0:1 – Сахархизан забил. Онлайн-трансляция
142 минуты назадLive