Скоулз воодушевлен назначением Аморима в «МЮ»: «Все немного завидуют – мы опередили 3-5 лучших клубов Европы. О нем с уважением думают в «Ман Сити»

Пол Скоулз оценил назначение Рубена Аморима главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Я воодушевлен.

Думаю, что все смотрят и немного завидуют, потому что, как мне кажется, некоторые клубы действительно хотели его подписать. О нем с большим уважением думают в «Манчестер Сити ».

Это первый раз, когда думаешь: «Да, это настоящий переворот».

Мы опередили три, четыре, пять лучших клубов Европы, и это воодушевляет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Пол Скоулз .