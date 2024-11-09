Николич о словах Черданцева, что ЦСКА ни за что не борется: «Грубо, но это то, о чем я говорю. Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте. У нас есть план»

Марко Николич отреагировал на слова Георгия Черданцева.

– Черданцев во время одного из репортажей сказал, что у ЦСКА сейчас нет никаких целей, что клуб ни за что не борется.

– Это звучит слишком грубо, но это то, о чем я говорю. Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте. Меня не устраивает подход, когда все спокойно, нормально, занимаешь четвертое-шестое место – и все. Но у нас с руководством есть план.

Мы знаем, что нам надо делать в будущем, чтобы из нашей команды сделать команду, которая может биться за первое место. Мне нужны люди около штаба, в штабе, и игроки, у которых совместная цель, – сказал главный тренер ЦСКА.