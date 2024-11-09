Николич о спаде ЦСКА: «Мы стали слишком уверенными в себе. Должны появиться новые лидеры команды»
После 14 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.
— После «Рубина» (0:0) вы сказали, что команда в мини-кризисе. В чем причина?
— Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то все хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три-четыре матча — это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне.
У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Облякова, у Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит должны появиться другие, кто потащат команду за собой.
— Еще идет строительство команды?
— Можно так сказать. У нас есть идея, куда мы хотим двигаться. Конечно, возникают сложности или проблемы на коротком сроке, но самое главное – держаться своего пути и двигаться по нему.
Мы должны развивать команду, давать шанс молодым игрокам. В этом процессе должны появиться и новые лидеры команды. Когда я говорю «лидеры», я говорю и про футбольные качества, и про ментальные. Это все процесс, а на каждый процесс в футболе нужно время. Это только разваливается все быстро.
— Какой игрой ЦСКА больше всего довольны?
— С «Краснодаром» дома и «Динамо». Было много хороших матчей. С «Зенитом» проиграли, но игра была хорошая. С «Локомотивом» сыграли прекрасно, но уступили. Но по игре никто так не переиграл «Локо», как мы.
— А после какой игры кричали больше всего?
— Я недоволен всем отрезком после «Динамо». Мне кажется, мы стали слишком уверенными в себе, не в ту сторону это пошло, — сказал тренер ЦСКА.
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