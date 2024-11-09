Вот кто тащит «Зенит» этой осенью. Внезапное преображение Мостового

3+1 в трех матчах.

Мостовой внезапно расцвел после октябрьской паузы

Последние полтора сезона Андрея Мостового в «Зените» складывались тоскливо. В прошлом сезоне он выпадал из основы из-за перехода Сергея Семака на 3-5-2 и отказа от вингеров, проигрывал конкуренцию Педро, неуверенно выходил на замену и не давал результата (всего 3+1 за 21 матч).

Проблемы продолжились и в этом сезоне. До 12-го тура Мостовой только три раза выходил в стартовом составе – дважды его меняли уже в перерыве. Полузащитник неудачно пользовался шансами, когда партнеры выбывали из-за травм, и не усиливал игру после выходов на замену.

После глубокого кризиса казалось, что доверие Семака уже иссякло (в начале осени Мостовой трижды оставался в запасе). Но октябрьская пауза многое изменила.

За три тура Мостовой сделал столько же результативных действий, сколько за весь прошлый сезон:

● положил дубль «Акрону» (5:0);

● наказал «Локомотив» за ошибку на угловом (1:1);

● сделал победный ассист в матче с махачкалинским «Динамо» (2:1);

На отрезке с 12-го тура Мостовой делит первое место по забитым мячам (3, столько же у Бакаева) и лидирует по «гол+пас» (3+1). У него как минимум на одно результативное действие больше, чем у остальных звезд лиги (у Бакаева 3+0, у Нгамале 1+2, у Клаудиньо 0+3, у Кордобы 2+0).

Сейчас Мостовой проводит ярчайший отрезок за последние 1,5 сезона и тащит «Зенит»:

1. Разорвал правый фланг «Акрона» (5:0) на пару с Сантосом: разгонял атаки в ширине, заходил в полуфланг и менялся местами с Дугласом, постоянно бежал за спину, эффективно прессинговал (так начал первую голевую атаку, которую завершил сам, и создал момент для Вендела в начале второго тайма).

2. Генерировал всю остроту «Зенита» в матче с «Локомотивом»: раскачивал Севикяна в ширине и простреливал/навешивал в штрафную, на пару с Алипом создал лучший момент «Зенита» в первом тайме, забил в контратаке после чумового рывка от своей штрафной, навешивал после стандартов (удар Алипа, попытка Соболева через себя после срезки Сильянова, Ньямси заблокировал удар Нино), в концовке создал момент для Артура в быстром отрыве.

3. Полезно действовал против махачкалинского «Динамо»: сделал голевой навес на Гонду после смещения на правый фланг.

Мостовой удачно себя проявляет на короткой дистанции, но для глобальных выводов еще рано. Тем не менее сейчас он один из самых ярких и влиятельных игроков «Зенита».

Мостовому помог отказ Семака от трех башен

Теперь «Зенит» атакует так: Барриос вместе с центральными защитниками образует тройку на мяче, Клаудиньо разыгрывает в глубине, Дуглас Сантос и Лусиано Гонду располагаются высоко в полуфлангах, Вендел подвижно действует рядом с атакующей тройкой, а ширину на флангах создают Мостовой и Мантуан.

Атакующая структура максимизирует качества Мостового – отчасти уникальные для российских вингеров РПЛ. Он полезно действует в ширине и круто бежит за спину: разбирается 1-в-1, хорошо сканирует свободные зоны и чувствует тайминг для открывания. С помощью таких рывков «Зенит» рвал «Акрон».

«Зенит» с трудом создавал моменты против компактной обороны «Локомотива», но благодаря навыкам Мостового зависать в ширине, а затем вбегать на пространство удалось создать супершанс в первом тайме.

При приеме в ширине у Мостового есть несколько отточенных маневров. Может пробросить по флангу, когда остается 1-в-1 (так выходит на прострелы и кроссы в штрафную), или зайти в середину. Дальше тоже есть несколько вариантов: уходит в глубину на дриблинге или переводит на другой фланг (так начал вторую голевую атаку в матче с махачкалинским «Динамо»), откатывает на фланг под забегания Сантоса или обостряет в полуфланге (на примере ниже – разогнал голевую атаку, отрезав двоих передачей на Вендела).

В матче с «Динамо» (Махачкала) «Зенит» перестроился на 4-2-4 и отошел от прежней атакующей структуры, но ширина слева по-прежнему оставалась за Мостовым. При этом он мог свободно смещаться на правый фланг и помогать давить на зону между крайним центральным защитником и латералем – сработало в голевой атаке с победным ассистом.

Техническая запись: «Яндекс Плюс x VSporte»

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На фоне унылого прошлого сезона и неутешительного старта нынешнего прогресс Мостового не может не радовать. После октябрьской паузы Андрей нашел себя в новой атакующей структуре «Зенита»: полезно действует в ширине, комбинирует с бразильцами, разбирается 1-в-1 и остро бежит за спину. Полузащитник набрал отличную форму: с середины октября забивает больше всех в лиге и тащит команду в чемпионской гонке.

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Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»