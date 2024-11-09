Гол или ассист Дзюбы – прогноз Курчавовой на матч «Спартак» – «Акрон»

Автор Спортса’’ Любовь Курчавова поставила на результативное действие Артема Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон».

«В прошлый раз я прогнозировала результативное действие Дзюбы в игре с «Зенитом». Не вышло, но я до сих пор убеждена, что дело лишь в замене на 9-й минуте из-за повреждения. Если бы не она, прогноз сбылся бы!

В новом туре Дзюбу ждет встреча с не менее важным раздражителем – «Спартаком». Поэтому я жду, что на этот раз ставка на его результативное действие сыграет», – заявила Курчавова.

Матч пройдет 10 ноября. Начало – в 15:15 мск.

Ставочная вики Спортса

Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’