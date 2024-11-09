Гол или ассист Дзюбы – прогноз Курчавовой на матч «Спартак» – «Акрон»
Автор Спортса’’ Любовь Курчавова поставила на результативное действие Артема Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон».
«В прошлый раз я прогнозировала результативное действие Дзюбы в игре с «Зенитом». Не вышло, но я до сих пор убеждена, что дело лишь в замене на 9-й минуте из-за повреждения. Если бы не она, прогноз сбылся бы!
В новом туре Дзюбу ждет встреча с не менее важным раздражителем – «Спартаком». Поэтому я жду, что на этот раз ставка на его результативное действие сыграет», – заявила Курчавова.
Матч пройдет 10 ноября. Начало – в 15:15 мск.
Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости