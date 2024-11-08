Тренер «МЮ» Флетчер отстранен на 3 матча и оштрафован на 7500 фунтов за конфликт с судьями на игре с «Брентфордом». Даррен отрицает, что оскорблял арбитров

Даррен Флетчер получил дисквалификацию на 3 матча из-за конфликта с судьями.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что тренер «Манчестер Юнайтед» отстранен на 3 матча и оштрафован на 7500 фунтов за конфликт с судьями во время матча «Брентфордом» (2:1) 19 октября.

Штаб «Юнайтед» высказывал недовольство из-за гола Итана Пиннока, забитого, когда манкунианцы осталась в меньшинстве. Это произошло после того, как арбитр Сэмюэл Бэрротт велел Маттейсу де Лигту подойти к боковой линии, чтобы остановить кровотечение из раны на голове.

Тогда Эрик тен Хаг и Руд ван Нистелрой получили желтые карточки за протесты, Флетчер же вступил в конфронтацию с судьями в перерыве около входа в туннель.

Футбольная ассоциация заявила, что экс-игрок «МЮ» использовал «оскорбительные и/или нецензурные слова» по отношению к представителям судейской бригады.

Флетчер признал вину в неправомерном поведении, но отрицал, что оно было оскорбительным. Однако регулирующая комиссия сообщила, что у нее есть доказательства его действий, и наложила санкции.