  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «МЮ» Флетчер отстранен на 3 матча и оштрафован на 7500 фунтов за конфликт с судьями на игре с «Брентфордом». Даррен отрицает, что оскорблял арбитров
1

Тренер «МЮ» Флетчер отстранен на 3 матча и оштрафован на 7500 фунтов за конфликт с судьями на игре с «Брентфордом». Даррен отрицает, что оскорблял арбитров

Даррен Флетчер получил дисквалификацию на 3 матча из-за конфликта с судьями.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что тренер «Манчестер Юнайтед» отстранен на 3 матча и оштрафован на 7500 фунтов за конфликт с судьями во время матча «Брентфордом» (2:1) 19 октября.

Штаб «Юнайтед» высказывал недовольство из-за гола Итана Пиннока, забитого, когда манкунианцы осталась в меньшинстве. Это произошло после того, как арбитр Сэмюэл Бэрротт велел Маттейсу де Лигту подойти к боковой линии, чтобы остановить кровотечение из раны на голове.

Тогда Эрик тен Хаг и Руд ван Нистелрой получили желтые карточки за протесты, Флетчер же вступил в конфронтацию с судьями в перерыве около входа в туннель.

Футбольная ассоциация заявила, что экс-игрок «МЮ» использовал «оскорбительные и/или нецензурные слова» по отношению к представителям судейской бригады.

Флетчер признал вину в неправомерном поведении, но отрицал, что оно было оскорбительным. Однако регулирующая комиссия сообщила, что у нее есть доказательства его действий, и наложила санкции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoДаррен Флетчер
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
дисквалификации
происшествия
logoсудьи
logoФутбольная ассоциация Англии
logoБрентфорд
logoЭрик тен Хаг
logoМаттейс де Лигт
logoИтан Пиннок
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп может продлить контракт с «Ман Сити» до вердикта о 115 нарушениях. Он не хочет оставлять команду в уязвимом положении
4 минуты назад
Байден о нападении на фанатов «Маккаби»: «Отвратительно, напоминает о темных моментах истории, когда евреев преследовали. Мы должны неустанно бороться с антисемитизмом»
914 минут назад
Полиция Амстердама арестовала 62 человека после нападения на фанатов «Маккаби». 5 пострадавших доставлены в больницу, пропавших без вести не осталось
1524 минуты назад
Игроки сборной Франции устали от Дешама и хотят, чтобы Зидан возглавил команду (Ромен Молина)
1326 минут назад
Карло Анчелотти: «Хотел бы выиграть новую ЛЧ, прежде чем закончить. Затем еще одну. «Реал» – лучший клуб в мире благодаря истории, «Милан» – лучший для изучения футбола»
1647 минут назад
Совет директоров «Барсы» проголосовал за ратификацию контракта с Nike на 140 млн евро в год
14сегодня, 20:17
«ПСЖ» из-за баннера про Палестину до конца года запретил перформансы фанатов на «Парк-де-Пренс» (Брюно Саломон)
20сегодня, 20:15
Мбаппе не хочет играть за сборную Франции. Отношения с Дешамом напряженные (Ромен Молина)
111сегодня, 19:33
Корнеев о «Спартаке»: «Как можно было не взять Кордобу, экономия бредовая. Ты ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь игрока, готового давать результат. В итоге остались с чем есть»
23сегодня, 19:21
А вы бы хотели, чтобы Харри Кейн наконец взял трофей?
сегодня, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Эмполи», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
10сегодня, 19:50Live
Чемпионат Германии. «Бавария», «Лейпциг», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Унион» разделил очки с «Фрайбургом»
117 минут назад
Роналду после 1:0 с «Аль-Риядом»: «Победа подпитывает наш подъем»
343 минуты назад
Бахтиер Зайнутдинов: «Уровень футболистов в Турции все же повыше, чем в РПЛ. Здесь больше играют на атаку, болельщики требовательные, хотят шоу»
253 минуты назад
Сергей Юран: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» Галицкого выиграл РПЛ или Кубок. Таких людей, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет»
9сегодня, 20:32
Чемпионат Испании. «Райо» принимает «Лас-Пальмас», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Сосьедадом» Захаряна – в воскресенье
10сегодня, 20:02Live
Семин о «Динамо»: «Один из конкурентов «Краснодара» и «Зенита», есть все возможности. Тренерский штаб поправит игру в обороне»
сегодня, 19:58
Каккоев про «Пари НН»: «Гончаренко запретил телефоны в столовой и раздевалке за час до тренировки. Он хочет, чтобы легионеры и русские еще больше общались между собой»
1сегодня, 19:58
Мостовой о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Мне 5 рублей хватало. Я жил на базе, кормят, сплю. Рестораны были, но в них не ходили. Могли разве что поесть мороженого»
8сегодня, 19:52
Чемпионат Франции. «Марсель» принимает «Осер», «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром» в субботу, «ПСЖ» – с «Анжером»
2сегодня, 19:51Live