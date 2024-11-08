Слот о старте «Ливерпуля»: «Не удивлен, потому что вижу энергию, которую вкладывают игроки. Не прошу их побеждать в каждой игре, но мы сосредоточены на ежедневных усилиях»

Арне Слот высказался о начале сезона «Ливерпуля».

Мерсисайдцы продолжают выступать во всех турнирах и на данный момент занимают 1-е место в АПЛ , а также в общей таблице Лиги чемпионов.

О том, был ли он удивлен успешным началом сезона

«Я не думаю, что слово «удивлен» правильное, потому что я знал уровень нашей команды. Но качество – это одно, а постоянство – другое.

Я не удивлен, потому что видел энергию, которую мои игроки вкладывают ежедневно. Иногда нам также сопутствует удача. Большинство наших результатов были заслуженными, но некоторые висели на волоске.

В целом я не удивлен, потому что это качественная команда, и когда я начал работать с ними, то увидел, сколько усилий они приложили, чтобы добиться таких результатов».

Об ожиданиях от своей команды

«Я не пытаюсь управлять ожиданиями, потому что мы о них не говорим. Единственное, чего я ожидаю, – что они будут прилагать равные усилия каждый день. Я ожидаю, что они будут работать так усердно, как только смогут. Обычно вместе с этим приходят и результаты.

Я не прошу их побеждать в каждой игре, но ежедневные усилия – это единственное, на чем мы сосредоточены», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».