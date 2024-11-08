  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о старте «Ливерпуля»: «Не удивлен, потому что вижу энергию, которую вкладывают игроки. Не прошу их побеждать в каждой игре, но мы сосредоточены на ежедневных усилиях»
2

Слот о старте «Ливерпуля»: «Не удивлен, потому что вижу энергию, которую вкладывают игроки. Не прошу их побеждать в каждой игре, но мы сосредоточены на ежедневных усилиях»

Арне Слот высказался о начале сезона «Ливерпуля».

Мерсисайдцы продолжают выступать во всех турнирах и на данный момент занимают 1-е место в АПЛ, а также в общей таблице Лиги чемпионов.

О том, был ли он удивлен успешным началом сезона

«Я не думаю, что слово «удивлен» правильное, потому что я знал уровень нашей команды. Но качество – это одно, а постоянство – другое.

Я не удивлен, потому что видел энергию, которую мои игроки вкладывают ежедневно. Иногда нам также сопутствует удача. Большинство наших результатов были заслуженными, но некоторые висели на волоске.

В целом я не удивлен, потому что это качественная команда, и когда я начал работать с ними, то увидел, сколько усилий они приложили, чтобы добиться таких результатов».

Об ожиданиях от своей команды

«Я не пытаюсь управлять ожиданиями, потому что мы о них не говорим. Единственное, чего я ожидаю, – что они будут прилагать равные усилия каждый день. Я ожидаю, что они будут работать так усердно, как только смогут. Обычно вместе с этим приходят и результаты.

Я не прошу их побеждать в каждой игре, но ежедневные усилия – это единственное, на чем мы сосредоточены», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 19-й
60вчера, 12:45
«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета
686 ноября, 22:13
Только «Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в 4 турах ЛЧ. «Астон Вилла» сегодня уступила «Брюгге»
336 ноября, 19:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда, «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Рияда»
85 минут назадLive
Роналду, Феликс, Бернарду и Бруну вызваны в сборную Португалии на матчи с Польшей и Хорватией
2150 минут назад
Гвардиоле интересна работа в сборной Бразилии. Пепу несколько раз звонили из CBF
36сегодня, 15:58
Пригласивший Черчесова глава Казахстанской федерации футбола подал в отставку
21сегодня, 15:24
Макрон осудил нападение на фанатов «Маккаби»: «Насилие в отношении израильтян напоминает о самых позорных временах. Продолжим бороться с отвратительным антисемитизмом»
96сегодня, 14:53
Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл» в случае увольнения Хау. Португалец считает, что это лучший шанс вернуться в АПЛ (The Guardian)
85сегодня, 14:46
Александр Медведев: «Краснодар» набрал ход, замахивается на рекорд. Но «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил»
19сегодня, 14:35
«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»
180сегодня, 14:19
«А чего сам не играешь?» Гарначо ответил блогеру перед матчем с ПАОК, который давал советы Алехандро, как пасовать и работать над первым касанием
17сегодня, 13:58
Тео Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – хорошие команды, но мы не можем говорить: «Трофей будет нашим»
28сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Нистелрой хотел бы возглавить «МЮ»: «Конечно, но желание дальше строить то, что есть, сильнее. 4 матча не изменили этого ощущения, намерен остаться в должности помощника»
317 минут назад
Промес забил в 3-м подряд матче за «Юнайтед» из Дубая
320 минут назад
Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»
733 минуты назад
«Бавария» сделала Дэвису новое предложение по контракту. Защитник рассказал об этом партнерам в раздевалке (Bild)
337 минут назад
Первая лига. «Ротор» принимает «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу
3сегодня, 16:03Live
Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»
8сегодня, 16:00
«Аякс» о нападении на фанатов «Маккаби»: «Мы были в ужасе от произошедшего в центре Амстердама после матча, на котором царила хорошая атмосфера. Решительно осуждаем насилие»
5сегодня, 15:48
Хесус Медина: «Спартак» на правильном пути. Мы нашли свою игру»
5сегодня, 15:45
Главе Перуанской футбольной федерации грозит 20 лет тюрьмы за ОПГ «Галактикос». Группировке вменяют коррупцию, мошенничество, отмывание активов
4сегодня, 15:16
Жирков о молодых футболистах: «Они мыслят по-другому. Думаешь: «Может, будет лучшее поколение, и они лучше знают»
7сегодня, 14:56