Леау счастлив в «Милане»: «Красивый город, хорошая погода, шопинг. Здесь можно прогрессировать, не выходя из зоны комфорта. Я и Италия – идеальная пара»
Рафаэл Леау рассказал, что счастлив в Италии.
«Я думаю, что Италия – идеальное место для меня. Милан – красивый город, здесь хорошая погода и вкусная еда, можно ходить на шопинг. Я чувствую себя как дома. Это замечательно, потому что здесь можно многому научиться и прогрессировать, не выходя из зоны комфорта.
Лично для меня переезд в другую страну помог мыслить иначе, потому что теперь я мужчина, а не мальчик. На Неделю моды приезжают все, это делает Милан одним из лучших городов мира. Думаю, я и Италия – идеальная пара», – сказал вингер «Милана».
Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Calcio Mercato
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