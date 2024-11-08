Леау счастлив в «Милане»: «Красивый город, хорошая погода, шопинг. Здесь можно прогрессировать, не выходя из зоны комфорта. Я и Италия – идеальная пара»

Рафаэл Леау рассказал, что счастлив в Италии.

«Я думаю, что Италия – идеальное место для меня. Милан – красивый город, здесь хорошая погода и вкусная еда, можно ходить на шопинг. Я чувствую себя как дома. Это замечательно, потому что здесь можно многому научиться и прогрессировать, не выходя из зоны комфорта.

Лично для меня переезд в другую страну помог мыслить иначе, потому что теперь я мужчина, а не мальчик. На Неделю моды приезжают все, это делает Милан одним из лучших городов мира. Думаю, я и Италия – идеальная пара», – сказал вингер «Милана ».

Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны «Барселоны».