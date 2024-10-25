Мудрик после 1+2 в игре с «Панатинаикосом»: «Одного таланта мало. Если хочешь добиться успеха, нужно усердно трудиться и быть терпеливым»

Михаил Мудрик рад, что голом и ассистами помог «Челси» обыграть «Панатинаикос».

«Я счастлив, мы хорошо сыграли. Мы победили, добились отличного результата в отличной игре. Я счастлив, что смог забить. Было непросто, мяч уходил мне за спину, но я забил, а мы победили.

Тренер всегда говорит мне идти на дальнюю штангу, и я именно оттуда и забил, после чего мы пожали друг другу руку.

Не хочу давать никаких прогнозов, но «Челси» – это клуб, который всегда стремится к лучшим результатам и попаданию в решающие стадии турниров.

Одного таланта мало. Если хочешь добиться успеха, нужно усердно трудиться и быть терпеливым», – сказал вингер «Челси ».