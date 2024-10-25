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Игрок «Лилля» и Косово Жегрова достал флаг Албании после победы над «Атлетико». Партнеры вместе с ним показывали орла с албанского герба в раздевалке

Эдон Жегрова достал флаг Албании после победы над «Атлетико».

В среду «Лилль» обыграл мадридцев (3:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

После окончания встречи игрок французов вытащил албанский фланг во время празднований в раздевалке команды.

Партнеры присоединились к полузащитнику, показывая двуглавого орла с албанского герба – символ страны.

Этот момент запечатлен на видео, выложенном в соцсетях «Лилля».

Двуглавый орел – на гербах Албании, России, Сербии. А откуда он взялся?

УЕФА отстранил косовского журналиста от работы на Евро. Он показал сербским фанатам двуглавого албанского орла

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Лилля»
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