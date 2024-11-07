«Эй, «Реал». Может, мы и проиграли, но забили два гола». «Црвена Звезда» потроллила «Мадрид» после 2:5 от «Барсы» в ЛЧ
«Црвена Звезда» потроллила «Реал» после поражения от «Барсы» в ЛЧ.
Клуб из Сербии проиграл каталонцам (2:5) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее «Реал» проиграл «Барсе» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.
«Привет, «Реал». Может, мы и проиграли, но мы забили два гола», – написала пресс-служба «Црвены Звезды» в соцсетях.
Клуб также опубликовал отрывок из вестерна, в котором стрелок с эмблемой «Реала» стреляет из пистолета по банке, после чего выскакивает надпись «офсайд», а старик в инвалидном кресле с эмблемой «Црвены Звезды» стреляет из ружья и смеется, когда вместо банок выскакивают фамилии авторов голов сербов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Црвены Звезды»
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