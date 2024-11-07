«Эй, «Реал». Может, мы и проиграли, но забили два гола». «Црвена Звезда» потроллила «Мадрид» после 2:5 от «Барсы» в ЛЧ

«Црвена Звезда» потроллила «Реал» после поражения от «Барсы» в ЛЧ.

Клуб из Сербии проиграл каталонцам (2:5) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее «Реал» проиграл «Барсе» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги .

«Привет, «Реал ». Может, мы и проиграли, но мы забили два гола», – написала пресс-служба «Црвены Звезды » в соцсетях.

Клуб также опубликовал отрывок из вестерна, в котором стрелок с эмблемой «Реала» стреляет из пистолета по банке, после чего выскакивает надпись «офсайд», а старик в инвалидном кресле с эмблемой «Црвены Звезды» стреляет из ружья и смеется, когда вместо банок выскакивают фамилии авторов голов сербов.