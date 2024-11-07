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  • Левандовски о 5:2 с «Црвеной Звездой»: «В 1-м тайме «Барса» играла немного медленно, но во 2-м создала много мометов. Мы играем только в атаку, но оборона также хороша»
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Левандовски о 5:2 с «Црвеной Звездой»: «В 1-м тайме «Барса» играла немного медленно, но во 2-м создала много мометов. Мы играем только в атаку, но оборона также хороша»

Роберт Левандовски доволен игрой «Барселоны» в матче с «Црвеной Звездой» (5:2).

«Чувствую себя прекрасно, мы очень счастливы. Думаю, что на этой стадии Лиги чемпионов выездные матчи очень важны. С самого начала матча мы старались забить. В первом тайме мы играли немного медленно, но во втором у нас было много возможностей.

Порой когда соперник играет очень оборонительно, как сегодня «Црвена Звезда», нужно немного терпения. Я всегда ищу свободное пространство, чтобы принять мяч и забить. Поэтому я очень рад.

Как команда, мы сыграли очень хорошо. С начала сезона у нас есть цель: мы должны играть только в атаку, но и линия защиты тоже показывает себя хорошо. Все работает почти идеально. Нам нужно посмотреть, что мы еще можем улучшить», – сказал нападающий «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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