«Барселона» – один из лучших клубов мира. Мы забили им больше, чем «Реал». Хавбек «Црвены Звезды» Элшник о 2:5

Полузащитник «Црвены Звезды» Тими Элшник высказался о поражении от «Барселоны».

Сербская команда проиграла матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:5.

«Приятно играть против «Барселоны». Когда начинаешь заниматься футболом, всегда хочется играть против лучших.

«Барселона » – мой любимый клуб, это хороший момент для меня. Это один из лучших клубов мира, он будет на вершине в течение следующих пяти-десяти лет, потому что у них молодые игроки.

Я думаю, мы оказали им хорошее сопротивление. В конце концов, мы забили им больше голов, чем мадридский «Реал », но пропустили слишком много», – сказал Элшник .