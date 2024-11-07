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  • «Барселона» – один из лучших клубов мира. Мы забили им больше, чем «Реал». Хавбек «Црвены Звезды» Элшник о 2:5
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«Барселона» – один из лучших клубов мира. Мы забили им больше, чем «Реал». Хавбек «Црвены Звезды» Элшник о 2:5

Полузащитник «Црвены Звезды» Тими Элшник высказался о поражении от «Барселоны».

Сербская команда проиграла матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:5. 

«Приятно играть против «Барселоны». Когда начинаешь заниматься футболом, всегда хочется играть против лучших.

«Барселона» – мой любимый клуб, это хороший момент для меня. Это один из лучших клубов мира, он будет на вершине в течение следующих пяти-десяти лет, потому что у них молодые игроки.

Я думаю, мы оказали им хорошее сопротивление. В конце концов, мы забили им больше голов, чем мадридский «Реал», но пропустили слишком много», – сказал Элшник

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mondo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Сербия
logoЦрвена Звезда
logoТими Элшник
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