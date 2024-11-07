Рязанцев о Семаке в «Зените»: «Луческу поставили – он не выиграл, Манчини – тоже. Мотивировать игроков с такими зарплатами еще сложнее, чем команду, борющуюся за выживание»
Александр Рязанцев высказался об успехах Сергея Семака в «Зените».
– Многие говорят, что с таким составом любой тренер станет чемпионом шесть раз подряд.
– Но так говорят люди, которые не работали в таких клубах. Это неправильно. Луческу поставили – он не выиграл, Манчини поставили – тоже не выиграл. Работа Семака налицо. Мотивировать таких футболистов с такими зарплатами – это еще сложнее, чем мотивировать команду, которая борется за выживание в РПЛ.
Да, уровень футболистов в «Зените» высокий. Но «Локомотиву», «Краснодару» и «Динамо» никто не мешает совершать трансферы уровня «Зенита», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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