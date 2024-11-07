Рязанцев оценил свою карьеру: «Барселоне» забил, про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл. Были разные победы, но запомнили меня по цитате про пирожки»

Александр Рязанцев оценил свою футбольную карьеру.

В 2012 году после поражения от «Амкара» полузащитник «Рубина» отказался общаться с журналистами, объяснив это фразой «Извините, пирожки».

– Не могу не спросить про пирожковую.

– Гол «Барселоне» забил и про пирожки сказал, значит, не зря в футбол играл. У меня были разные победы, но запомнили меня по цитате про пирожки. Наверное, это отображает наше время.

– Но вы сами четыре года назад сказали, что открытие пирожковой – хорошая идея.

– Я не зарекаюсь, все возможно. Но я понимаю, что если что-то открывать, то надо уходить в это дело целиком. Пока я к такому не готов, – сказал бывший полузащитник «Рубина ».