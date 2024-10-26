Рязанцев о молодых российских футболистах: «Когда десять Головиных будут играть в Европе, я скажу: «Наша молодежь величайшая». Не вижу смысла превозносить их»

Александр Рязанцев высказался о молодых российских футболистах.

«Когда десять Головиных будут играть в Европе, я скажу: «Наша молодежь величайшая». Тюкавин провел очень яркий прошлый сезон, и все ждали, что он уедет в Европу, но сейчас мы не видим такого яркого выступления. У нас сезон на сезон не похож. В Европе молодежь более предсказуема, развивается без скачков.

Я не вижу смысла превозносить наших молодых футболистов. Для всех клубов действует единый регламент, в котором прописана роль молодых футболистов. Все равно в итоге все будут хвалить только победителя. Я не могу сказать, что у нас очень много классных молодых футболистов, а Карпин не знает, кого вызывать в сборную. Поэтому звездочкам, которые у нас появляются, уделяют так много внимания», – сказал бывший полузащитник «Рубина».