Эмери об игре рукой Мингза в матче с «Брюгге»: «Самая большая ошибка, которую я видел в своей карьере. В моей жизни такое случалось лишь раз. Сегодня»
Унаи Эмери назвал ошибку Тайрона Мингза самой большой в своей карьере.
«Астон Вилла» проиграла «Брюгге» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На 52-й минуте в ворота бирмингемского клуба был назначен пенальти после того, как защитник Тайрон Мингз коснулся мяча рукой и передвинул его на угол вратарской после паса от голкипера Эмилиано Мартинеса. Ханс Ванакен реализовал 11-метровый.
«Это очень странная ошибка. Это самая большая ошибка, которую я видел в своей карьере. За всю мою жизнь такое случалось лишь раз. Сегодня», – сказал после матча главный тренер «Астон Виллы».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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