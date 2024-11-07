Эмери об игре рукой Мингза в матче с «Брюгге»: «Самая большая ошибка, которую я видел в своей карьере. В моей жизни такое случалось лишь раз. Сегодня»

Унаи Эмери назвал ошибку Тайрона Мингза самой большой в своей карьере.

«Астон Вилла » проиграла «Брюгге » (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 52-й минуте в ворота бирмингемского клуба был назначен пенальти после того, как защитник Тайрон Мингз коснулся мяча рукой и передвинул его на угол вратарской после паса от голкипера Эмилиано Мартинеса . Ханс Ванакен реализовал 11-метровый.

«Это очень странная ошибка. Это самая большая ошибка, которую я видел в своей карьере. За всю мою жизнь такое случалось лишь раз. Сегодня», – сказал после матча главный тренер «Астон Виллы».