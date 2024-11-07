Сутормина удивит чемпионство «Краснодара»: «Потому что вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. Он показывал, что на дистанции лучше всех»
Алексей Сутормин будет удивлен победой «Краснодара» в РПЛ.
– Удивит, если «Зенит», даже учитывая, как прет «Краснодар», не станет чемпионом?
– Да. Потому что вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. В прошлом году «Краснодар» имел отрыв, шел первым.
Но весной своеобразный футбол, когда все решается. Поля тяжелые, вопрос, кто как подготовится. «Зенит» показывал, что на дистанции лучше всех, – сказал полузащитник «Зенита», выступающий за «Ростов» на правах аренды.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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