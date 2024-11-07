Сутормина удивит чемпионство «Краснодара»: «Потому что вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. Он показывал, что на дистанции лучше всех»

Алексей Сутормин будет удивлен победой «Краснодара» в РПЛ.

– Удивит, если «Зенит», даже учитывая, как прет «Краснодар», не станет чемпионом?

– Да. Потому что вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. В прошлом году «Краснодар» имел отрыв, шел первым.

Но весной своеобразный футбол, когда все решается. Поля тяжелые, вопрос, кто как подготовится. «Зенит» показывал, что на дистанции лучше всех, – сказал полузащитник «Зенита », выступающий за «Ростов » на правах аренды.