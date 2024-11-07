Семак о том, что Дуглас теперь не считается легионером: «Это плюс для «Зенита»: меньше перестановок или двойных замен, которые нужны для соблюдения лимита»

Сергей Семак высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт. Вчера стало известно, что Дуглас больше не считается легионером в России.

– Вчера клуб сообщил, что Дуглас Сантос больше не является легионером. Добавляет ли это вариативности в плане стартового состава?

– На сегодня у нас в любом случае в этом плане все в порядке. Что касается решения по Дугласу Сантосу, в какой‑то степени это нам поможет – меньше перестановок или двойных замен, которые нужны для соблюдения лимита. Для нас это плюс, – сказал главный тренер «Зенита ».