Диас и Дьокереш с хет-триками – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов.

Вингер «Ливерпуля » Луис Диас сделал хет-трик в матче с «Байером» (4:0).

Форвард «Спортинга » Виктор Дьокереш забил три гола в матче с «Манчестер Сити» (4:1).

Форвард «Зальцбурга » Карим Конате сделал дубль в матче с «Фейеноордом» (3:1).

Вингер «Селтика» Николас-Геррит Кюн забил два гола в матче с «РБ Лейпциг» (3:1).