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Диас и Дьокереш с хет-триками – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов.

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас сделал хет-трик в матче с «Байером» (4:0).

Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш забил три гола в матче с «Манчестер Сити» (4:1).

Форвард «Зальцбурга» Карим Конате сделал дубль в матче с «Фейеноордом» (3:1).

Вингер «Селтика» Николас-Геррит Кюн забил два гола в матче с «РБ Лейпциг» (3:1).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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logoЛуис Диас
Николас-Геррит Кюн
logoВиктор Дьокереш
logoКарим Конате
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