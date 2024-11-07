Диас и Дьокереш с хет-триками – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов.
Вингер «Ливерпуля» Луис Диас сделал хет-трик в матче с «Байером» (4:0).
Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш забил три гола в матче с «Манчестер Сити» (4:1).
Форвард «Зальцбурга» Карим Конате сделал дубль в матче с «Фейеноордом» (3:1).
Вингер «Селтика» Николас-Геррит Кюн забил два гола в матче с «РБ Лейпциг» (3:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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